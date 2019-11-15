بيان مهم من قنصلية الإمارات في ميلانو

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أوصت القنصلية العامة للإمارات في ميلانو جميع مواطني الدولة الموجودين في إيطاليا بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية الإيطالية تزامناً مع موجة الطقس و ارتفاع منسوب المياه في مدينة البندقية.   
 
وقال القنصلية  في حسابها على "تويتر": "توصي القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة في ميلانو مواطني الدولة بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية الإيطالية تزامنا مع موجة الطقس و ارتفاع منسوب المياه في مدينة البندقية."

ودعت جميع المواطنين بالتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم 393356584064+ أو عبر التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 80044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".

 

كلمات دالة:
  • الإمارات،
  • ميلانو،
  • إيطاليا،
  • الطقس،
  • البندقية
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