بيان مهم من قنصلية الإمارات في ميلانو

المصدر: البيان الإلكتروني

أوصت القنصلية العامة للإمارات في ميلانو جميع مواطني الدولة الموجودين في إيطاليا بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية الإيطالية تزامناً مع موجة الطقس و ارتفاع منسوب المياه في مدينة البندقية.



وقال القنصلية في حسابها على "تويتر": "توصي القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة في ميلانو مواطني الدولة بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية الإيطالية تزامنا مع موجة الطقس و ارتفاع منسوب المياه في مدينة البندقية."

ودعت جميع المواطنين بالتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم 393356584064+ أو عبر التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 80044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".