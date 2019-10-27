طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/ ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والمد الثاني عند الساعة 01:26.. والجزر الأول عند الساعة 19:15 والجزر الثاني عند الساعة 07:09.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:07 والمد الثاني عند الساعة 22:21. والجزر الاول عند الساعة 15:39 والجزر الثاني عند الساعة 04:07.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 24 75 20

دبي 38 25 80 15

الشارقة 38 24 85 15

عجمان 38 23 80 20

أم القيوين 38 23 75 20

رأس الخيمة 39 21 85 15

الفجيرة 34 27 70 30

العين 38 25 40 15

ليوا 39 23 70 15

الرويس 38 24 70 20

السلع 38 23 70 20

دلما 36 29 75 25

طنب الكبرى 35 27 80 30

طنب الصغرى 35 27 80 30

أبو موسى 36 28 75 25