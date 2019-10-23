طقس الإمارات ودرجات الحراة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلا وصباح الجمعة على المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية (16 - 26 كم) ساعة، تصل إلى 36 كم/ساعة أحيانا.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الأول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 04:26.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 27: 18 والمد الثاني عند الساعة 07:08 والجزر الاول عند الساعة 12:40 والجزر الثاني عند الساعة 00:37.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 25 85 25

دبي 37 24 90 25

الشارقة 36 24 90 30

عجمان 35 24 85 25

أم القيوين 35 24 90 35

رأس الخيمة 36 23 90 30

الفجيرة 34 27 70 35

العين 37 24 75 20

ليوا 38 23 90 25

الرويس 34 24 90 30

السلع 35 25 85 30

دلما 33 28 80 45

طنب الكبرى 33 28 80 45

طنب الصغرى 33 28 80 45

أبو موسى 34 28 80 45.