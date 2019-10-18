طقس الإمارات ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية ( 16 - 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/س) أحيانا والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عند الساعة 05:08 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:37.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج وسيحدث المد عند الساعة 01:53 و الجزر الأول عند الساعة 18:47 والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 25 85 20

دبي 37 26 85 25

الشارقة 36 23 90 25

عجمان 34 26 90 30

أم القيوين 35 23 90 30

رأس الخيمة 35 25 90 25

الفجيرة 35 27 80 25

العين 37 25 65 15

ليوا 38 23 85 15

الرويس 36 25 85 30

السلع 36 26 80 35

دلما 36 26 80 45

طنب الكبرى 35 27 85 50

طنب الصغرى 35 27 85 50

أبو موسى 36 27 85