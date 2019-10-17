محمـــد بــن راشـد ومحمـد بن زايد:قرّت عيوننا بالعودة المباركة لأميــر الكويت إلى شعبه ووطنه وأمته

المصدر: دبي - البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، على العودة الميمونة إلى شعبه ووطنه، بعد أن تعافى، بفضل الله تعالى، من العارض الصحي الذي ألمّ به، سائلين الله أن يمدّه بموفور الصحة والعافية.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في «تويتر»، فيديو يجمع سموه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معلّقاً: «قرّت عيوننا وقرّت عيون أهل الكويت بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لأهله وداره وأحبابه، حفظك الله لبلدك وشعبك، وأدام عليك وعليهم الخير والعزة والصحة والعافية، يا أمير الإنسانية».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «نحمد الله على عودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد إلى شعبه ووطنه، ونبارك لأهلنا في الكويت والخليج على هذه العودة المباركة والميمونة، ونسأل المولى تعالى أن يمدّه بموفور الصحة والعافية والسعادة، ويديمه ذخراً لشعبه ووطنه وأمته».



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