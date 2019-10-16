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في ملف البيان المخصص لــ «الإمارات و روسيا.. قفزة نوعية في الشراكة الاستراتيجية» تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

محمد بن زايد: علاقاتنا مع روسيا تشهد تقدماً ملحوظاً وحريصون على تعزيزها في المجالات كافة

محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تحرص على تطوير العلاقات مع روسيا

بوتين: أتمنى التوفيق للمنصوري والنيادي في مهامهما المستقبلية

ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي يلتقيان فرقاً فنية ورياضية

محمد بن زايد يهدي ضيف البلاد مجسماً لقلعة الحصن التاريخية

محمد بن زايد: علاقتنا مع روسيا متجذرة ومتنامية

محمد بن زايد وبوتين: ماضون معاً في تعزيز شراكتنا القوية

حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا