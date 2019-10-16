محمد بن زايد: علاقتنا مع روسيا متجذرة ومتنامية

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مطار الرئاسة، الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، الذي وصل إلى الإمارات في زيارة دولة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن زيارة الرئيس بوتين تاريخية، وتجسّد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية، مرحباً بضيف البلاد الكبير ضيفاً عزيزاً على الإمارات وشعبها.

وقال سموه، في تدوينة عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أرحّب بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ضيفاً عزيزاً على الإمارات وشعبها، زيارة تاريخية تجسد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية، ماضون معاً نحو تعزيزها على المستويات كافة لمصلحة بلدينا الصديقين».

وقدّم مجموعة من الأطفال باقة من الورود للرئيس الروسي، ثم نفّذ مجموعة من طلبة المدارس الموهوبين صورة فنية، من خلال استخدام المكعبات، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس فلاديمير بوتين.

ثم توجّه سموه والرئيس الروسي إلى قصر الوطن، حيث جرت لضيف البلاد الكبير ـ لدى وصوله إلى القصر ـ مراسم استقبال رسمية، فيما رافق موكب الضيف ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر.

وحلّق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكّلاً لوحة بعلم روسيا، وقدّمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية وأهازيجها التراثية المتنوعة.

ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف، وعُزف السلامان الوطنيان لجمهورية روسيا ودولة الإمارات، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الرئيس الروسي.

وصافح فلاديمير بوتين كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته التاريخية للدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين ضمن الوفد المرافق للرئيس الروسي.

فقد كان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء.

فيما يضم الوفد المرافق للرئيس الروسي كلاً من سيرغي لافروف، وزير الخارجية، ويوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، ودينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة، رئيس مشارك للجنة المشتركة الإماراتية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني، ورمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان لروسيا الاتحادية، ودميتري شو غاييف، المدير العام للهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، وإليكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية، وكبريل دميترييف، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الروسي المباشر، وسيرجي كوزنيتسوف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، وعدداً من المسؤولين.