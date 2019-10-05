محمد بن راشد: شبابنا باسل ومغوار.. عـن الهدف مـاشـي يحيـده

المصدر: دبي - البيان

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه قائد يتمتع بالحكمة وبعد النظر، يحظى بحب شعبه كباراً وصغاراً، واحترام وتقدير كل العرب.

وقال سموه في رائعة شعرية جديدة بعنوان «طموح زايد»، نشرها عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، إن نجاح رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في مهمته كأول رائد فضاء إماراتي وعربي يزور محطة الفضاء الدولية، يجسد الرؤية السديدة، والنظرة الثاقبة والصائبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

واحتفى سموه في القصيدة بإنجاز هزاع المنصوري، بعد أن رفع اسم الإمارات عالياً، وحقق إنجازاً جديداً للعرب، أثبت من خلاله علوّ شأنهم، وقدرتهم على مواكبة علوم الفضاء والتفوق فيها.

وأشار سموه إلى أن الوصول للفضاء حلم تحقق، وهو طموح لطالما خالج مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأكد سموه في ختام قصيدته، أن شبابنا المغوار سيمضون بعزم لتحقيق طموح أبناء زايد بالوصول إلى المريخ، ولا يحيدهم عن تحقيق هدفهم أي عائق.

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