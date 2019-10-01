محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع ميركل التعاون والقضايا الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مع أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه سموه من ميركل، تناول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات المنطقة.

كما تلقّى سموه، أمس، اتصالين هاتفيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قدّما خلالهما التعازي لسموه في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.



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