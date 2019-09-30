محمد بن زايد يتلقى اتصالين هاتفيين من خادم الحرمين وولي عهده

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالين هاتفيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة .. قدما خلالهما التعازي لسموه في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ــ خلال الاتصالين الهاتفيين ــ عن خالص تعازيهما ومواساتهما في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي .. سائلين الله تعالى أن يتغمده برحمته و أن يسكنه فسيح جناته.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان لما عبرا عنه من مشاعر أخوية صادقة ومواساة في الفقيد الكبير "رحمه الله" .. داعيا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولا يريهما مكروها وأن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة أمنها واستقرارها ورخاءها.