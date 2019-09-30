محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع ميركل علاقات التعاون

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. اتصالاً هاتفياً من أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

و بحث سموه و المستشارة الألمانية خلال الاتصال الهاتفي علاقات الصداقة و أوجه التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

واستعرض الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.