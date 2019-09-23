تسليم رخص دور العبادة لغير المسلمين القائمة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أمس، حفلاً لتسليم رخص دور العبادة لغير المسلمين، والقائمة في أبوظبي، والبالغ عددها 18، كما شهد الحفل الإعلان عن تسجيل قيد 5 دور عبادة أخرى.

ويعد ترخيص دور العبادة القائمة، مرحلة أولى لمشروع ترخيص وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين. وأكد الدكتور مغير الخييلي رئيس الدائرة، أن حفل تسليم الرخص يجسّد المساعي التي تنتهجها أبوظبي نحو تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والمحبة والتآلف بين كافة شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز سمعة الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتبارها داعية للسلام والتآلف المجتمعي والأخوة الإنسانية.

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