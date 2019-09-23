تسليم رخص 18 دار عبادة وقيد 5 أخرى لغير المسلمين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – منى خليفة

نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أمس، حفلاً لتسليم رخص دور العبادة لغير المسلمين، والقائمة في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 18، كما شهد الحفل الإعلان عن تسجيل قيد 5 دور عبادة أخرى، وذلك ضمن الإجراءات التي تعمل الدائرة على تنفيذها ضمن مهامها الموكلة إليها.

ويأتي الحفل بهدف إبراز دور دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً للقرار رقم «59» لسنة 2018 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن الاختصاصات الإضافية لدائرة تنمية المجتمع.

وحضر الحفل الذي تم تنظيمه في قصر الإمارات تحت شعار «دعوة للتآلف»، كلٌ من الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعويضة المرر رئيس دائرة الطاقة، والشيخ علي بن السيد الهاشمي المستشار الديني في وزارة شؤون الرئاسة، إضافة إلى عدد من القيادات الحكومية وممثلي عدد من السفارات الشقيقة والصديقة، إضافة إلى رجال دين من مختلف الديانات.

مبادئ الإنسانية

وفي كلمته، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن حفل تسليم رخص دور العبادة لغير المسلمين، يجسّد المساعي التي تنتهجها إمارة أبوظبي، نحو تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والمحبة والتآلف بين كافة شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز سمعة الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي باعتبارها داعية للسلام والتآلف المجتمعي والأخوة الإنسانية،

وقال الدكتور الخييلي: «حرص الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على تأسيس مجتمع متماسك، يتشارك الجميع فيه لبناء وتنمية ونهضة الوطن. كما قام، رحمه الله، بالعمل وإيلاء الاهتمام والرعاية لكافة أطياف المجتمع، ما أسهم في أن تصبح أبوظبي نموذجاً فريداً في صون حقوق الإنسان واحترام حقه في الحصول على حياة كريمة، آمنة، ومستقرة».

وأضاف الخييلي، أن قيادتنا الرشيدة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على تحقيق كافة سبل العيش الكريم لأفراد المجتمع، وتأمين احتياجاتهم وحقوقهم كاملةً، بما يعزز من دورهم في الدفع بعجلة التنمية والنمو، حتى باتت بلادنا اليوم وجهة مفضلة للسكن والسياحة والاستثمار والعمل.

وأشار إلى أن دور العبادة في الإمارة موجودة منذ عشرات السنين، وتعد أحد الشواهد التاريخية والحضارية للإمارة، إذ تحتضن كنيسة سانت جوزيف والذي تأسست منذ ستينيات القرن الماضي، إضافة إلى ما تم اكتشافه في موقع كنيسة ودير صير بني ياس، والذي يعد أول موقع مسيحي يتم اكتشافه في الدولة. ومن هذا المنطلق، فإن الدائرة جاءت لتنظم هذا القطاع الحيوي.

تنظيم دور العبادة

من جانبه، أكد سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضية في دائرة تنمية المجتمع في حديث مع «البيان»، أن الدائرة تقوم بالعمل على وضع الأطر القانونية المنظمة لتأسيس وتنظيم كافة دور العبادة في إمارة أبوظبي وترخيصهم بحسب المعايير والاشتراطات المعتمدة لدى الدائرة، ودون المساس بأصالة العادات والتقاليد الإماراتية المنبثقة عن إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما تعمل الدائرة مع الجهات الاجتماعية على وضع الأطر القانونية والسياسات للمواضيع والمبادرات التي تندرج ضمن محور التسامح بما يحقق التطلعات التنموية للمحور.

وأضاف الظاهري أن حفل تسليم رخص دور العبادة، يصوغ مفاهيم جديدة في التعاضد الإنساني والتآزر، مبيّناً أن دائرة تنمية المجتمع تحرص على تقوية النسيج الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع، وذلك وفق الخطط والمبادرات والمشاريع التي تنفذها الدائرة لكافة المستفيدين. وبما يحقق الأهداف التي وجدت من أجلها.

تسليم الرخص

وفي ختام الحفل، سلّم الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، الرخص إلى ممثّلي دور العبادة، وبدورهم ثمنوا الجهود التي بذلتها دائرة تنمية المجتمع تجاه تسهيل إجراءات ترخيص دور العبادة، إضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، وهي صورة تعكس سماحة المجتمع الإماراتي.

تنوع

شهد الحفل عرضاً إبداعياً يحاكي التناغم والانسجام الذي يعيشه مجتمع إمارة أبوظبي، ويعكس الهوية الموحدة لمجتمع إمارة أبوظبي، حيث يبرز العرض التنوع الديني والثقافي والسكاني في إمارة أبوظبي، فيما يبرز في الوقت ذاته مدى الانسجام والاندماج المجتمعي الذي يتميز به مجتمع إمارة أبوظبي عبر تاريخه.

كما شهد الحدث، عرضاً للخط الزمني لتاريخ دور العبادة في إمارة أبوظبي، والذي يجسد مدى الترابط المجتمعي بين رعايا كافة الأديان في الإمارات منذ عشرات السنين، كما يبرز مدى التعايش والتآخي بين الأفراد.