توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر و يصبح رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والغربية مع وجود فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام .

و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحيانا .

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج.. و يحدث المد الأول عند الساعة 16:43 والثاني عند الساعة 06:04 و الجزر الأول عند الساعة 09:55 و الثاني عند الساعة 02:00.. و بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج و يحدث المد الأول عند الساعة 02: 13 و الثاني عند الساعة 21:03 و الجزر الأول عند الساعة 43: 07 والثاني عند الساعة 20:19.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 80 25

دبي 41 31 75 20

الشارقة 42 26 85 20

عجمان 41 31 85 35

أم القيوين 42 25 80 30

رأس الخيمة 42 26 80 25

الفجيرة 35 28 75 50

العين 41 30 55 15

ليوا 43 27 85 15

الرويس 41 28 85 25

السلع 40 29 90 30

دلما 39 31 90 40

طنب الكبرى 36 29 85 50

طنب الصغرى 36 29 85 50

أبو موسى 36 29 85 50 .