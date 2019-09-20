طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة صحوا بوجه عام ورطبا، خاصة على السواحل الغربية مع احتمال تشكل الضباب.

ويكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ورطبا خاصة على السواحل الغربية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا، وتظهر السحب شرقا بعد الظهر، و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. والبحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويسود البلاد يوم "السبت" طقس رطب غربا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا يصبح صحوا بوجه عام وتظهر السحب شرقا بعد الظهر، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الأحد" المقبل رطبا مع فرصة لتشكل ضباب خاصة على بعض المناطق الساحلية والغربية صباحا، يصبح صحوا الى غائم جزئيا شرقا.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويشهد يوم "الاثنين" طقسا غائما جزئيا على بعض المناطق رطبا على السواحل وغرب الدولة مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحا، وتظهر السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي و بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم "الثلاثاء" المقبل صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، خاصة على المناطق الشرقية و الجنوبية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي و بحر عمان.