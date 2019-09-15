الإمارات تشيّع شهداء الوطن

المصدر: دبي - البيان ووام

شيّعت الإمارات، أمس، جثامين شهداء الوطن الأبرار الستة: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبد الله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وكانت جثامين الشهداء قد وصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي ظهر أمس، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة. وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

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