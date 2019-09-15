منصور بن زايد: جنودنا البواسل يقدّمون دماءهم الطاهرة فداء للواجب الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

تقدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأحر التعازي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة وشعب الإمارات، في استشهاد ستة من جنودنا البواسل الذين استشهدوا، أول من أمس، نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وأكد سموه أن جنودنا البواسل يقدمون دماءهم الطاهرة فداء للواجب الوطني، وذوداً عن كرامة الوطن وأمنه واستقراره.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الشهداء البواسل، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.