البيان تزور مصابي حادث تصادم الحافلة المدرسية بدبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

زارت صحيفة البيان مستشفى راشد للاطلاع على حالة مصابي حادث تصادم الحافله المدرسية الذي وقع صباح اليوم على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة تابعة لمدرسة "مدرستنا الثانوية الإنجليزية" "Our Own English" الثانوية – فرع الورقاء – ومركبة صهريج مياه "تنكر".

وقال الدكتور ماهر العبيد أخصائي أول حوادث في مستشفى راشد لـ "البيان" إن جميع المصابين خرجوا من المستشفى باستثناء ثلاث حالات حيث خضعت إحدى مشرفات الحافله لعملية تثبيت كسر في منطقة الحوض، وتعرض السائق لكسر في الجمجمة وتكدم دماغي وتم قبوله في شعبه الجراحة العصبية للملاحظة. كما تم وضع طالبه تحت الملاحظه لمدة 24 ساعه للاطمئنان علي حالتها الصحية.

ويذكر أن الحادث نتج عنه إصابة 15 طالب ومشرفَتين بإصابات متوسطة. وأشار العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبتين، والتحقيق جار لمعرفة أسباب وقوعه.