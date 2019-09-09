بالفيديو.. إصابة 15 طالباً في حادث حافلة مدرسية بدبي

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  • البيان الإلكتروني
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أعلنت شرطة دبي عن إصابة 15 طالبا بإصابات بسيطة في حادث مروري على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية –فرع الورقاء-وصهريج مياه.

وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن مشرفين تعرضوا لإصابات بسيطة، كما أصيب مشرف ثالث بإصابة متوسطة، وسائق الصهريج بإصابة متوسطة. وتم نقلهم لمستشفى راشد.

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