بالفيديو.. إصابة 15 طالباً في حادث حافلة مدرسية بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة دبي عن إصابة 15 طالبا بإصابات بسيطة في حادث مروري على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية –فرع الورقاء-وصهريج مياه.

وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن مشرفين تعرضوا لإصابات بسيطة، كما أصيب مشرف ثالث بإصابة متوسطة، وسائق الصهريج بإصابة متوسطة. وتم نقلهم لمستشفى راشد.

شرطة دبي: إصابة 15 طالبا بإصابات بسيطة في حادث مروري على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية –فرع الورقاء-وصهريج مياه. كما أصيب مشرفين بإصابات بسيطة، وإصيب مشرف ثالث بإصابة متوسطة، وسائق الصهريج بإصابة متوسطة. وتم نقلهم لمستشفى راشد pic.twitter.com/Zlt4VjK3MN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 9, 2019

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