"تدوير" تنفذ حملة تنظيف ومكافحة آفات الصحة العامة في مدارس أبوظبي

المصدر: وام

نفذ مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" حملة شاملة لتنظيف كل مدارس إمارة أبوظبي ومكافحة آفات الصحة العامة فيها وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير إن الحملة تأتي ضمن أولويات المركز لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد لتظهر المدرسة بمظهرها الحضاري والجمالي فضلاً عن الحفاظ على سلامة الطلبة وتوفير أجواء صحية سليمة لهم.

وأضاف أن جهود المركز لاستقبال العام الدراسي تعكس حرصه الدائم على أن يكون جزءاً من عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة وذلك من خلال تسخير إمكاناتها وكوادرها كافة لتهيئة البيئة المدرسية قبل عودة الطلاب إلى الصفوف بما يساهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة لتحفيزهم على تحسين أدائهم فضلاً عن ضمان سير العملية التربوية دون عوائق.

كما نفذت إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة بـ"تدوير" حملة لمكافحة آفات الصحة العامة في المدارس الحكومية في جميع مناطق إمارة أبوظبي.

وبلغ عدد المدارس التي تم تنفيذ الحملة بها 338 مدرسة منها 136 في مدينة أبوظبي و166 مدرسة في مدينة العين و36 مدرسة في منطقة الظفرة.