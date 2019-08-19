حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تضطلع بدور محوري في دعم القضايا الإنسانية

المصدر: أبوظبي- وام

تحتفل دولة الإمارات بـ«اليوم العالمي للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، وقد حققت إنجازات غير مسبوقة جعلتها تقود عن جدارة واستحقاق جهود الإغاثة والعمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تضطلع بدور محوري في تعزيز مجالات العمل الإنساني العالمي، وحشد الدعم والتأييد للقضايا الإنسانية، التي تؤرق الكثير من الشعوب التي واجهت تحديات وأزمات عديدة.

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