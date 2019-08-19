مسؤولون: العمل الإنساني أسلوب حياة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون أن دولة الإمارات العربية المتحدة كرست العمل الإنساني كأسلوب حياة في الدولة، وأضافوا بمناسبة احتفال الدولة باليوم العالمي للعمل الإنساني أن: «أهل الإمارات للخير سباقون ودائماً ما يبادرون لإغاثة الملهوف».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «إن اليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يوافق الـ19 من أغسطس في كل عام، مناسبة مهمة لتسليط الضوء على قيمة الأعمال والمساعدات الإنسانية في دولة الإمارات، التي تمثل عنواناً للعطاء محلياً وعالمياً».

وأضاف: «إن الإمارات من أهم الدول الرائدة في العمل الإنساني، ومساعدة الآخر؛ من حيث تقديم المساعدات المختلفة للمتضررين من الكوارث الطبيعية وغيرها في كل أنحاء العالم، دون الالتفاف إلى جنس أو عرق أو لون أو دين».

وتابع: «وإيماناً منا بهذه التوجه، فإن «إمباور»، تسهم في العديد من الأعمال الإنسانية محلياً وعالمياً؛ حيث عملت مؤخراً على إغاثة المتضررين من الفيضانات في ولاية كيرلا الهندية، إضافة إلى تنظيم العديد من حملات التبرع بالدم، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالعمل الإنساني وتأثيره، إضافةً إلى عدد كبير من الأعمال الإنسانية الأخرى وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية ضمن استراتيجية المؤسسة».

لغة مشتركة

ومن جانبه قال أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن العمل الإنساني هو لغة مشتركة للتراحم بين البشر لا تعرف عرقاً أو ديناً أو هوية»، وهو ما يجعل الاحتفال اليوم باليوم العالمي للعمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة على تعزيز قيم الخير والمودة والرحمة، التي تصدر من الإنسان والتي تدمج ما بين العقل والروح لتُبين أهمية وجود الإنسان وقيمته في المجتمع. ويعدّ العمل الإنساني في الإمارات ثقافة مجتمعية قائمة على السعادة وحب العطاء والتي بنيت على أسس إنسانية أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه منذ تأسيس الاتحاد.

وتابع: «نحن في هيئة تنمية المجتمع في دبي نؤمن بأهمية المضي قدماً في النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وسنسعى دائماً إلى دعم جهود تعزيز الإنسانية والمساهمة بتخفيف المعاناة وإعانة المحتاجين والفئات الأكثر عرضة للضرر في الإمارة. ونلتزم بالمشاركة في مبادرات العمل الإنساني مؤمنين بأن أساس العمل الإنساني هو القيم المجتمعية المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات الذي يعتبر العمل الخيرى والإنساني أبرز سماته».

مكانة رائدة

إلى ذلك قال سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «العمل الإنساني لغة الإمارات إلى العالم أجمع، وأحد أبرز السمات التي تتصف بها الدولة والتي استطاعت من خلالها تبوء مكانتها الرائدة في المجتمع الدولي، فالأيادي البيضاء لدولة الإمارات وصلت بعطائها إلى كافة أصقاع الأرض دون تفرقة أو تمييز بين جنس أو معتقد أو طائفة». وأشار إلى الدور الكبير والدعم اللامحدود الذي تلقاه المرأة في دولة الإمارات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإسهاماتها الكبيرة في تمكين المرأة من خلال توجيهها والارتقاء بمكانتها ودورها في شتى المجالات.