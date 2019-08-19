‫أمل القبيسي: الإمارات تعمل جاهدة لتقديم المساعدة للمحتاجين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، تمثل نموذجاً رائداً وملهماً للعطاء الإنساني الذي لا يعرف الحدود أو الحواجز، وتعمل جاهدة لتجاوز جميع التحديات من أجل تقديم المساعدة للمحتاجين إليها للملايين حول العالم دون تفرقة بين لون وجنس ودين وعرق والمساهمة في تحقيق التنمية.

وثمنت معاليها توجيهات القيادة الحكيمة التي تسير على هذا النهج في تعزيز هذه الروح المعطاء لتقدم دولة الإمارات نموذجاً متميزاً لجميع الدول بأن تقدم العالم ونماءه رهن بما تقدمه الدول من مساعدات إنسانية للدول النامية، والدول المعرضة للحروب والكوارث والمحتاجة وبوقوفها وتقديمها للمساعدات العاجلة الإنسانية للمحتاجين إليها بعيداً عن اعتبارات السياسة أو العرق أو الدين أو المنطقة الجغرافية، لتعد دولة الإمارات من أُولى الدول التي تقدم المساعدات إلى المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية والأحداث التي تعاني منها المنطقة والعالم. وتحتل للسنة الخامسة على التوالي المرتبة الأولى لأكثر دول العالم عطاء وتقديما للمساعدات الإنسانية.

وأكدت معاليها في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يوافق يوم 19 من أغسطس من كل عام، أن الإنجازات العظيمة التي حققتها دولة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية على المستوى العالمي تبعث في نفوسنا جميعاً المزيد من الفخر، بالقيادة الرشيدة.