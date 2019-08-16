طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلا وصباح "الأحد" الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية 20 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:09والمد الثاني عند الساعة 02:13 والجزر الأول عند الساعة 08:41 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند الساعة 22:51 والجزر الاول عند الساعة 17:20والجزر الثاني عند الساعة 05:08 .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 33 70 15

دبي 44 34 80 15

الشارقة 44 31 80 20

عجمان 43 33 85 15

أم القيوين 43 31 80 20

رأس الخيمة 42 31 75 30

الفجيرة 37 31 85 40

العين 44 32 50 15

ليوا 47 31 80 15

الرويس 42 32 80 20

السلع 42 33 80 15

دلما 40 32 85 20

طنب الكبرى 40 33 75 35

طنب الصغرى 40 33 75 35

أبو موسى 40 33 75 35.