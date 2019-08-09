تحديد المقاعد المخصصة للمرأة بانتخابات «الوطني»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات وفقاً للآليات التي وردت في القرار رقم «1» لسنة 2019 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، بحيث يشكَّل المجلس المقبل من 20 رجلاً و20 امرأة.

ووفقاً للآلية الاختيارية التي وردت في قرار رئيس الدولة، أعلنت اللجنة موقف دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات من تحديد المقاعد، حيث حددت إمارة أبوظبي وإمارة دبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب.

أما إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة فلم تحددا أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، في حين أن إمارة عجمان وإمارة الفجيرة وإمارة أم القيوين قد حددت مقعداً واحداً للنساء من المقعدين المخصصين لكل إمارة بالانتخاب.

وبناءً على قرار صاحب السمو رئيس الدولة فإن إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ50% من عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، في حين أن بقية الإمارات ستستخدم أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ50% من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد رؤساء لجان الإمارات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات جاهزية مراكز تسجيل المرشحين لاستقبال طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية الذين تتوافر فيهم الشروط الدستورية، والراغبين في خوض تجربة الانتخابات المقبلة في الفترة من 18 حتى 22 أغسطس الجاري.

كما أكدوا حرص الفرق العامة في المراكز على تقديم أفضل الخدمات، وبما يلبي طموحات الفرد والمجتمع، وينسجم مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة لكل مراحل العملية الانتخابية.

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