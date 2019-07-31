«سـيوفْ المعالـي».. حـروف فارس ومعاني حكيم

بحروف الفارس الحازم ومعاني القائد الحكيم، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صفحة سموه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، رائعته الموسومة «سيوف المعالي»، والتي تغنى فيها سموه بالمجد الذي هو سليله، وتفاخر بالحزم الذي هو رفيقه، وبحنكته في التعامل مع الشدائد، فلا يردعه ظلام حالك ولا خطب مدلهم، وقد شبَّه سموه خوضه في تلك الحوالك بِسُرى الذئب القادر على تلك الرحلة بشجاعته وأسلحته الفتاكة.

ثم يهدينا سموه، من حكمته التي اكتسبها أمام صروف الأيام وتعاقب الليالي، ليؤكد معرفته بالصائدين في الماء العكر، وليقرِّر حقيقة مفادها أن السلامة من الناس بعيدة المنال، فلم يسلم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة، ولا الشخصيات التي سجل التاريخ أسماءها، ومع ذلك تأبى نفسه الأبية، إلا أن يتركهم في غيِّهم، فهم لا يستحقون إيقاف رحلة المجد للنظر في شأنهم.

ثم يذكر سموه أن من كان «عضيده» صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلا يهمّه أحد، فهو الشهم حامي حمى هذه الدولة بعزمه الذي لا يكل.. «بوخالد» الذي يملك مرهفاتِ حدٍ قاطعةً في أغمادها، أحرى إذا سُلَّت على عدو، فعليه الاعتمادُ دائماً إذا ما الحال اشتد..

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