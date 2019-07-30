«الوطنية للانتخابات» تدرب الراغبين في الترشح للمجلس

المصدر: أبوظبي- البيان

ضمن سعيها لتثقيف أفراد المجتمع بالعملية الانتخابية وإجراءات الترشح، وفي إطار الإعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تنظم اللجنة الوطنية للانتخابات ورشاً تدريبية لأعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، وذلك في كل من أم القيوين وأبوظبي ودبي، خلال الفترة من 1 ولغاية 6 أغسطس 2019.

وتدعو اللجنة الوطنية للانتخابات جميع أعضاء الهيئات الانتخابية والراغبين في الترشح لعضوية المجلس حضور هذه الجلسات، والتي سوف يتم تنظيمها وفقاً للجدول التالي: في إمارة أم القيوين سيتم تنظيم المحاضرة في الأول من أغسطس في مسرح مركز أم القيوين الثقافي، في حين سيتم في يوم 4 أغسطس 2019 تنظيم محاضرة في أبوظبي في قاعة المؤتمرات ــ الطابق الثاني في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في حين سيتم في دبي تنظيم محاضرة يوم 6 أغسطس 2019 في القاعة الكبرى في نادي ضباط شرطة دبي، كما سيتم تنظيم جميع المحاضرات في وقت محدد من الساعة 7:30 ولغاية 9:30 مساء الأيام التي سيتم فيها تنظيم المحاضرات.

معايير

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: «إن اللجنة الوطنية للانتخابات وضمن سعيها لتنفيذ عملية انتخابية، وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والمساهمة في تعزيز التوعية والتثقيف بالعملية الانتخابية لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية، فإنها تنظم هذه الورش التدريبية لإثراء معرفة الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بجميع الإجراءات المتعلقة بعملية الترشح».

خبر

وأضاف: «هذه الورش ستسهم في إكساب الراغبين بالترشح بالخبرة العملية، التي تمكنهم من الإحاطة بجميِع القواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية، وبما يضمن الإلمام بالحقوق والواجبات والالتزامات، التي تقود إلى تنفيذ حملة انتخابية متميزة، تتعزز معها فرص النجاح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019». وسيتم خلال الورش مناقشة الموضوعات الخاصة بعمليات الترشح والتي تتركز في إجراءات الترشح، وضوابط الحملات الانتخابية للمرشحين، والتعامل مع متطلبات وإجراءات الترشح، والتقيد بالمواعيد المحددة لإجراءات الترشح وتوضيح التعليمات التنفيذية للانتخابات 2019.

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