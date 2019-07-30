لجنة إمارة رأس الخيمة للانتخابات تعقد اجتماعها التحضيري الأول

المصدر: رأس الخيمة - وام

عقدت لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة رئيس اللجنة في الديوان الأميري برأس الخيمة أمس اجتماعها التحضيري الأول. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة محمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري والعميد عبدالله خميس الحديدي نائباً للقائد العام لشرطة رأس الخيمة ومنذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة وأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف.

وفي بداية الاجتماع رحب الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي رئيس اللجنة بالحضور واستعرض جدول أعمال اللجنة والجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات، والذي يوضح أهم محطات العملية الانتخابية ابتداء من الإعلان عن فتح باب الترشح والمقرر في 7 أغسطس 2019، وفترة تسجيل المرشحين التي ستمتد من 18 إلى 22 أغسطس، ومن ثم كافة المراحل وحتى الإعلان عن القائمة النهائية للفائزين في 13 أكتوبر 2019.

وقد ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة بما يضمن الكفاءة العالية في التحضير للانتخابات المقبلة، والتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، ومقارنتها بالخدمات الحالية المتوفرة والخدمات المطلوب توفيرها خلال كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية لدعم وإنجاح العملية الانتخابية في الإمارة.

جهود

وقال الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي: إن لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ترسخ جهودها لتعزيز مسيرة العمل البرلماني في الإمارة تماشياً مع سياسة التمكين التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الحكيمة نحو المستقبل، مشيراً إلى قرار صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة، حيث يعد من أهم مراحل برنامج التمكين السياسي الذي أرسى قواعده سموه عام 2005 بهدف دعم دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة للمؤسسة التنفيذية.