لائحة الغرامات المالية لمخالفي نظام التعرفة المرورية في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل عن إطلاق نظام "بوابات التعرفة المرورية" وتفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر 2019.

وقالت الدائرة إن الرسوم بواقع 4 درهم لكل عبور خلال أوقات الذروة من السبت وحتى الخميس في الفترة الصباحية من 7 إلى 9 والفترة المسائية من 5 إلى 7 وخارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية فسيتم احتساب 2 درهم .

غرامات مالية على المخالفين



ونصت اللائحة التنفيذية على فرض غرامات مالية على المخالفين، بحيث تبلغ مخالفة المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في النظام بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، 100 درهم لليوم الأول و200 درهم لليوم الثاني و400 درهم لليوم الثالث وما يليه، وبحد أقصى 10,000 درهم.

أما بالنسبة للمرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون وجود رصيدٍ كافٍ في حساب المستخدم للمركبات المسجلة خارج الإمارة وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعبئة الرصيد فتبلغ قيمة المخالفة 50 درهما لكل يوم.

وفي حال التلاعب بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع الرسوم تبلغ قيمة الغرامة 10,000 درهم. وفي حال إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو نظام بوابات التعرفة المرورية فإن قيمة الغرامة تبلغ 10,000 درهم.



وعلى المستخدم إبقاء لوحات المركبة واضحة لضمان القراءة الصحيحة من قبل النظام، وتحديث البيانات الشخصية للمستخدم وبيانات المركبة المسجلة في الحساب عند حدوث أي تغيير فيها خلال خمسة أيام عمل.

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