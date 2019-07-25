تعرف على رسوم بوابات التعرفة المرورية في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة النقل" و"النقل المتكامل" عن إطلاق نظام بوابات التعرفة المرورية في مدينة أبوظبي بدءاً من 15 أكتوبر 2019، لتخفيف الازدحام المروري، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة، كالنقل العام ومشاركة السيارات، أو استخدام السيارات الكهربائية المعفية من الرسوم في أول سنتين.

وأعلنت الدائرة أن الرسوم بواقع 4 درهم لكل عبور خلال أوقات الذروة من السبت وحتى الخميس في الفترة الصباحية من 7 إلى 9 والفترة المسائية من 5 إلى 7

وخارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية فسيتم احتساب 2 درهم .

ويبدأ التسجيل في النظام وفقاً لآلية إلكترونية متطورة في 30 أغسطس 2019، حيث سيتم إنشاء حساب خاص بجميع المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي بشكل تلقائي ومجاني، وسيتم استقطاع الرسوم المحددة للتعرفة المرورية تلقائياً من حساب المستخدم بمحفظة الدفع الإلكترونية المتكاملة.

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إطلاق نظام بوابات التعرفة المرورية في أبوظبي