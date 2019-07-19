"الجواز الإماراتي" إلى 174 دولة بدون تأشيرة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة:

حدّث مؤشر "باسبورت إندكس" العالمي اليوم قوائم جوازات السفر الأكثر نفوذا في العالم، وجدد تصنيف جواز السفر الإماراتي في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم يمكّن حامله من دخول 174 دولة بدون تأشيرة مسبقة «116 دولة بدون تأشيرة و58 دولة عبر الانترنت أو لدى الوصول للمطار»، وذلك بعد إضافة جمهورية بنين الواقعة غرب أفريقيا ضمن الدول التي تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة المسبقة.

ووفقا لمؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، فإن جواز السفر الاماراتي لم يعد أمامه إلا 24 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة؛ أي حوالي 12% فقط من دول العالم.

وبحسب المؤشر، يتصدر جواز سفر الإمارات قائمة أقوى جوازات بفارق 6 إعفاءات عن المركز الثاني، الذي تحتله جوازات سفر فنلندا ولكسمبورج وإسبانيا، والتي تسمح بدخول 168 دولة من دون تأشيرة، بينما يحتل المركز الثالث في المؤشر جوازات سفر الدنمارك وإيطاليا وألمانيا وهولندا والنمسا والبرتغال وسويسرا وكوريا الجنوبية وايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية بدخول 167 دولة، كما تسيطر على المركز الرابع بدخول 166 دولة جوازات سفر السويد وسنغافورة وفرنسا وبلجيكا ومالطة واليونان والنرويج وكندا، بينما تستقر في المركز الخامس في المؤشر، الذي يسمح بدخول 165 دولة، جوازات كل من المملكة المتحدة وإيسلندا وليتوانيا.