محمد بن راشد في رائعته «كنـــــــوز».. فخـر والـد وتحيـة قـائد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صفحة سموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، قصيدة فخمة المبنى، راسخة المعنى، يتجلى فيها فخر الوالد بولده والقائد بفارس من جنده، تحت عنوان «كنوز»، رد فيها سموه على قصيدة «هامة المجد» التي نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أخيراً.

وابتدأ سموه القصيدة مرحباً بولي عهده الأمين، ذاكراً قصيدته السابقة، مسبغاً عليها وصف الهدية المنتقاة من كنوز شعر سموه الثرِّ الغزير، إلى أن يصل سموه إلى تأكيد المعاني التي سبق لسمو الشيخ حمدان بن محمد تقريرها في قصيدته، من خبرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالليالي وتصريفها، وقدرة سموه على قراءتها وفهم تلميحاتها، وتمكّنه من تذليل الصعاب التي قد تواجهه أياً كانت بصبر وحكمة.

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