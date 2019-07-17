ليوا الساحرة.. عشاق الرطب في مهرجان بـ225 جائزة

المصدر: أبوظبي ـــ صبري صقر

تستضيف ليوا الساحرة، قلب الظفرة النابض بالحياة، مساء اليوم، فعاليات الدورة الـ15 لمهرجان ليوا للرطب، وتتواصل فعالياته حتى 27 يوليو الجاري، كما يتضمن المهرجان هذا العام 225 جائزة في مسابقات متنوعة.

وكشف عبيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان ليوا للرطب، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، لـ«البيان»، أن قيمة الجوائز، التي قدمها المهرجان منذ انطلاقته الأولى عام 2005، وصلت إلى 85 مليون درهم شاملة جوائز الدورة الجديدة، مشيراً إلى أن المهرجان اشتهر بتقديمه أكبر الجوائز المخصصة لمنتجي النخيل والرطب، واستطاعت هذه الجوائز دعم مزارع الكثيرين ممن فازوا بجوائزه القيمة في أي من دوراته.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: