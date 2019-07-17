«السلامة الغذائية» تدعم تطوير زراعة النخيل عبر منصتها

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في فعاليات المهرجان وتزخر منصة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في المهرجان بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تدعم تطوير زراعة النخيل وتعزيز مكانة وسمعة تمور مزارع أبوظبي، حيث سيتم عرض لأفضل الممارسات الزراعية للعناية بأشجار النخيل من خلال نماذج حية من بعض الأشجار وعرض لسيارة رش النخيل ومعدات الرش والإدارة المتكاملة لآفات النخيل، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في تسميد أشجار النخيل وعرض مجسم تجفيف التمور.

وتحرص الهيئة على الترويج لمختلف الممارسات الزراعية الصحيحة، حيث يتم عرض أنواع مختلفة من شتلات الفواكه التي تطورها محطات الأبحاث والتطوير التابعة للهيئة، بالإضافة إلى عرض نماذج من المزرعة النموذجية ومنتجات الحمضيات والرطب ومعدات إنتاج العسل، فضلاً عن عرض بعض أنواع الأعلاف التي تصرف لمربي الثروة الحيوانية وتقنيات تعريف وتسجيل الحيوانات.

كما تحرص الهيئة على الاستفادة من المهرجان في الترويج للخدمات التي تقدمها، حيث يشارك فريق من خدمة المتعاملين مهمته التعريف بكافة الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والجمهور العام الذي يهتم بقضايا السلامة الغذائية كما يتم توزيع نشرات إرشادية وتوعوية حول دور الهيئة ومسؤوليتها والأنشطة والخدمات التي تقدمها.

يوروتير

وستعمل الهيئة ضمن مشاركتها على تعريف الزوار بفعاليات معرض «يوروتير» الشرق الأوسط والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 2 ـ 4 سبتمبر المقبل باعتباره الحدث الأهم عالمياً في مجال الإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، كما سيتم تنظيم ورش تدريبية ومحاضرات تختص بالتوعية بأساليب العناية بشجرة النخيل وطرق الزراعة الحديثة والعناية بالمنتج النهائي، فضلاً عن إقامة ورشتين لتوعية الأطفال بأهمية الزراعة وذلك ضمن برنامج المزارع الصغير الذي تنظمه الهيئة.

وقال المهندس ثامر القاسمي المتحدث باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "تجسد مشاركتنا في المهرجان الدور الكبير لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية باعتبارها محركاً رئيسياً لدعم وتطوير صناعة التمور في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص وتتبنى الهيئة حزمة من الخطط والبرامج الهادفة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في إمارة أبوظبي، كما تحرص على تعزيز كفاءة برامج الدعم والتنمية الزراعية لتحقيق الاستدامة وتعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض والآفات، مؤكداً حرص الهيئة على تقديم خدمات متكاملة للعناية بمزارع النخيل وتحسين جودة الإنتاج ومكافحة الآفات التي تهدد أشجار النخيل بطرق بيئية آمنة.