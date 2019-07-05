محمد بن راشد يعزي حاكم الشارقة في وفاة خالد القاسمي

المصدر: أبوظبي، دبي، الشارقة ـ وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة نجله المرحوم الشيخ خالد، وذلك في مجلس العزاء بقصر البديع في الشارقة، حيث أعرب سموه لصاحب السمو حاكم الشارقة وأسرة الفقيد عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة في مصابهم الجلل.

من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ خالد القاسمي.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين، أعرب خلاله عن صادق عزائه ومواساته والشعب السعودي الشقيق في وفاة نجل سموه، راجياً من الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الشاب بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مبعوث خادم الحرمين الشريفين، ومن حارب بن ثويني آل سعيد مبعوث جلالة سلطان عُمان، ومن الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت، ومن برويز مشرّف الرئيس الباكستاني الأسبق.

كما تقبل سموه تعازي الشيوخ وكبار المسؤولين. وتلقى سموه رسالة عزاء خطية من أرمين سركيسيان رئيس أرمينيا.

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