محمد بن راشـــد يعزي حـاكم الشـارقة في وفاة نجله خالد القاسمي خـــادم الحرميــــن يعـــزي محمــد بـن زايـــد وسـلطان القاسمي بوفاة فقيد الوطن

المصدر: أبوظبي، الشارقة - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة نجله المرحوم الشيخ خالد.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة مجلس عزاء الفقيد الشاب في قصر البديع بالشارقة، أمس، حيث أعرب سموه لصاحب السمو حاكم الشارقة وأسرة الفقيد عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة في مصابهم الجلل، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

حضر مجلس العزاء سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة. كما حضر مجلس العزاء خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من الشيوخ وجمع من المعزين.

اتصال

إلى ذلك تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.. قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ خالد نجل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ودعا خادم الحرمين الشريفين الله عز وجل أن يلهم والده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد بواسع رحمته وفضله ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للمشاعر الطيبة التي أبداها خادم الحرمين الشريفين، متمنياً للمملكة العربية السعودية دوام الأمن والأمان والتقدم والرخاء.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن صادق عزائه ومواساته والشعب السعودي الشقيق في وفاة نجل سموه المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، راجياً من الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الشاب بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن تقديره البالغ لمواساة خادم الحرمين الشريفين وتعازيه الصادقة في وفاة نجله الشيخ خالد سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق من كل سوء ومكروه.

وفي ذات السياق تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التعازي والمواساة في المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والسفراء والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية وذلك في قصر البديع.

وعبر الجميع لصاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تعازيهم ومواساتهم بهذا المصاب الجلل، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته الكريمة وعموم آل القواسم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي في قصر البديع، من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومن معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وكافة أفراد أسرته، الصبر والسلوان.

مُعزون

أيضاً قدم واجب العزاء لصاحب السمو حاكم الشارقة كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات.

كما قدم التعازي معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي محمد أحمد المر، ومعالي أحمد حميد الطاير، وعلي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والثقافية بوزارة شؤون الرئاسة وكبار القيادات العسكرية في كافة إمارات الدولة، ووفود الصروح العلمية والثقافية.

وعبر المعزون لصاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تعازيهم ومواساتهم، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته الكريمة وعموم آل القواسم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة.

والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

* نائب رئيس الدولة يعرب عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة في المصاب الجلل

* ولي عهد أبوظبي يشكر الملك سلمان على مشاعره متمنياً للسعودية دوام الأمن والأمان والتقدم

* حاكم الشارقة يسأل المولى أن يحفظ خادم الحرمين والشعب السعودي من كل سوء ومكروه

* الملك سلمان يدعو الله عز وجل أن يلهم حاكم الشارقة وأسرته جميل الصبر والسلوان