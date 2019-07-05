حاكم الشارقة يواصل استقبال المعزين بنجله خالد

المصدر: الشارقة - البيان

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال المعزين والمواسين في المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس في قصر البديع.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وكافة أفراد أسرته، الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين.

كما تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مبعوث خادم الحرمين الشريفين، بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي وذلك في قصر البديع.

ونقل الأمير خالد الفيصل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وداعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وكافة أفراد أسرته، الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي إلى جانب الأمير خالد الفيصل، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.

عُمان

كما تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي من حارب بن ثويني آل سعيد مبعوث جلالة سلطان عُمان الشقيقة.

ونقل حارب بن ثويني آل سعيد تعازي جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وداعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وكافة أفراد أسرته، الصبر والسلوان.

الكويت

كما تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي من الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة.

ونقل الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح تعازي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وداعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وكافة أفراد أسرته، الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي إلى جانب الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، الشيخ سالم النواف الصباح، والشيخ أحمد سالم العلي الصباح، والشيخ فواز الخالد الصباح، والشيخ حمد المالك الصباح، والشيخ ماجد محمد اليوسف الصباح.

أرمينيا

كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة رسالة خطية من أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، عبر فيها عن خالص تعازيه ومواساته في المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً الله أن يلهم سموه وأسرته الكريم وآل القواسم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة الرسالة الخطية من الرئيس الأرميني أمس، من مهير مكردوميان سفير جمهورية أرمينيا في الدولة وذلك في قصر البديع.

باكستان

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي أمس من برويز مشرف الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية، بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي وذلك في قصر البديع.

وأعرب برويز مشرف عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وكافة أفراد أسرته، الصبر والسلوان.‏