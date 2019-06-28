الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف "الناتو"

المصدر: وام

ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وفد الإمارات المشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" بخصوص مهمة الدعم الحازم في العاصمة البلجيكية "بروكسل" بمشاركة عدد من الدول الأعضاء والشركاء.

ويجتمع وزراء دفاع 29 دولة عضوة في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لمناقشة عدة قضايا منها الإنفاق الدفاعي ومعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، ومهمة الدعم الحازم أفغانستان، حيث أطلق الناتو هذه العملية في يناير 2015 لتوفير مزيد من التدريب والمشورة وضمان الشفافية، والمحاسبة والرقابة ودعم الالتزام بمبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد، وعمليات التخطيط وإعداد الموازنات ومساعدة قوات الأمن الأفغانية والمؤسسات في نزاعها مع الجماعات المتطرفة مثل طالبان.

كما ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وفد الدولة في اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، والذي عقد على هامش اجتماع وزراء الدفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" ببروكسل.

وسلط الاجتماع الضوء على مناقشة تهديدات تنظيم "داعش" على المستوى الإقليمي والدولي، والديناميكية السياسية والأمنية في العراق وسوريا، والتمويل والمتطلبات العسكرية لاستمرار مهمة مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا، والتهديد العالمي لداعش ومستقبل التحالف الدولي.

وأكد البواردي أن الإمارات ماضية في التزامها نحو الدفاع عن أمن المنطقة والتصدي للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب ومواجهة أي تنظيم إرهابي يزعزع أمن المنطقة والتصدي لداعش، كونها أحد أعضاء التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وتدعم بدورها مبادئ وقيم التسامح والسلام والأمن والاستقرار التي تدعو لها دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع على هامش الاجتماع كلا على حدة مع السيدة روز جوتمولر نائب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ومعالي أسد الله خالد وزير الدفاع الأفغاني، ومعالي فلورنس بارلي وزيرة القوات الفرنسية.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الدفاعية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات أعضاء الوفد المرافق وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.