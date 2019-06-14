محمد بن زايد: الإمارات تؤمن بالعمل المشترك لتحقيق التنمية والسلام

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على توسيع وترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف الدول الصديقة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون والعمل المشترك، للإسهام في تحقيق التنمية والازدهار والسلام المنشود، وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي».

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء الذي جرى أمس في قصر الوطن، بزيارة ملك ماليزيا والوفد المرافق إلى دولة الإمارات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: