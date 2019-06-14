أخوة وصداقة.. تعود إلى أيام الدراسة

المصدر: دبي ـ البيان

يرتبط صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعلاقة أخوة وصداقة مع السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا تعود إلى الفترة التي كانا يدرسان فيها معاً في كلية سانت هيرست العسكرية في بريطانيا.

ويبدو سموه في الصورة وإلى جواره الملك الماليزي عندما كان وليا لعهد بلاده، وهما يحملان صورة تجمعها عندما كانا يدرسان في «سانت هيرست».

وقد تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذه الصورة هدية من السلطان عبد الله خلال زيارة سموه إلى ماليزيا قبل أعوام.