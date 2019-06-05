بقيادة خليفة ماضون في مسيرة تقدم وطن الخير

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر المشرف، أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

ورفع سموهم أسمى التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويبقيه ذخراً للوطن وقائداً لمسيرة عزه ورفعته وتقدمه وإنجازاته.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بالمناسبة، داعين الله أن يحفظ الإمارات وطن الخير والمحبة ويديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار، معبرين عن فخرهم بمواقف أبناء الإمارات المشرفة في نصرة الحق، ودعوا المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يحفظ أبناء القوات المسلحة خارج الوطن.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أدى صلاة العيد في مسجد زعبيل، وتقبل سموه بعدها في مجلس زعبيل الكبير التهاني بالمناسبة من الأعيان والمسؤولين وأبناء القبائل وكبار الضباط والقيادات الأمنية، والمواطنين.

كما أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الصلاة في جامع الشيخ سلطان بن زايد في أبوظبي، وتقبل التهاني في قصر المشرف من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضباط والمواطنين، وأدى أصحاب السمو حكام الإمارات، صلاة العيد كل في إمارته، واستقبلوا جموع المهنئين بالمناسبة.

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