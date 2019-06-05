حكام الإمارات يستقبلون المــهنئين بعيد الفطـر المبارك

المصدر: Ⅶ الشارقة- عجمان- الفجيرة-أم القيوين- رأس الخيمة- وام

استقبل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، إذ تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة من المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

كما استقبل سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين من الشيوخ وكبار رجالات الدولة، ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين توافدوا أمس إلى قصر البديع العامر من مختلف أرجاء الدولة، للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة وأمثالها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وكبار الضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ووفود الصروح العلمية والثقافية والدوائر والمؤسسات المحلية.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومن عمر عبيد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة.. داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهما وشعب الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله».

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، التهاني من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وكبار المسؤولين ومن رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة مع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع والدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وأحمد حميد الطاير.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط والعاملين بالقيادة العامة، ومن العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان والضباط ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وكبار رجالات الدولة وجموع المواطنين ونخبة من فعاليات المجتمع المدني والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وعدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مزيداً من التقدم والرقي والازدهار وأن يعيد الله هذه المناسبة الإسلامية على حكومة الإمارات وشعبها باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، وسعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد كبار المسؤولين.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وعيسى عبد الله الباشة النعيمي سفير الدولة لدى جورجيا والفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ومدراء البنوك والشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذي قدموا التهنئة لسموه بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وكبار الضباط العاملين بشرطة أم القيوين، وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وضباط إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، حيث أعرب الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بدوام الصحة والسعادة وبمزيد من التقدم والازدهار.

رأس الخيمة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في قصر خزام أمس عددا من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

صلاة

وكان أصحاب السمو قد أدوا صلاة عيد الفطر، حيث أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي وعدد من الشيوخ.

كما أدى الصلاة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي واعظ وخطيب بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة خطبة العيد، دعا فيها إلى تقوى الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ واستذكر فيها شهر رمضان الفضيل وتهذيبه للنفس من خلال استحضار مخافة الله في السر والعلن.

وأدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي وإلى جانبه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأم المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني الذي هنأ المسلمين بعيد الفطر السعيد وأوصاهم بتقوى الله فإنها سبب لدخول جنة النعيم.

وقال «إن هذا اليوم ممتلئ بالمحبة ويفيض بالمودة.. وأي نعمة أعظم من تآلف القلوب وتسامح النفوس والتواصل بين الأهل والأقرباء والجيران والأصدقاء كباراً وصغاراً نساء ورجالاً في مجتمع مستقر مطمئن ينعم أبناؤه بحياة رغيدة وهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد».

وأدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما.. الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صباح أمس صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين وإلى جانبه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما.. الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما.. الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.