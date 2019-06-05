محمد بن راشد يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد زعبيل

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صلاة عيد الفطر السعيد وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

كما أدى الصلاة التي أقيمت في مسجد زعبيل في دبي صباح أمس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من المصلين.

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمصلون إلى خطبة العيد التي ركز فيها إمام وخطيب الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عمر الخطيب على قيم التسامح والتراحم والتزاور والتآلف بين الناس.

وأشار الخطيب إلى أن التسامح هو من قيم الإسلام الحنيف ويعني اللين في التعامل واحترام الآخرين بصرف النظر عن ديانتهم وجنسيتهم والعفو عن أخطائهم، والتسامح يقرب بين الناس على مختلف أهوائهم ومشاربهم إذ قال تعالى «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ» صدق الله العظيم.

وقال الخطيب «وبما أن التسامح هو أساس التعامل الإنساني بين البشر وهو من أنبل القيم الإنسانية التي تتميز بها قيادتنا الحكيمة وشعبنا فقد أنشئت وزارة للتسامح في حكومتنا لتعمل على ترسيخ ونشر هذه القيمة الفضلى في أوساط شعبنا ومجتمعنا كي تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل وتظل رمزاً لأصالة عاداتنا العربية والإسلامية وعراقتها».

ودعا فضيلة الدكتور الخطيب في ختام خطبته الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا وشعبنا ودولتنا ويديم علينا نعمة السعادة والاستقرار والتآلف والتراحم والتقدم والرخاء والسلام وأن يجعل عيدنا عيد تراحم ومحبة وسعادة، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، موفور الصحة والسعادة وأن يجعله في حفظه ورعايته الربانية، وأن يوفقه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما فيه رضا الله وخدمة الوطن والمواطن، وأن يديم على سموهما وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات نعمة الصحة والعطاء والحكمة والتسامح.

كما توجه إمام وخطيب الصلاة بالدعاء إلى البارئ جل وعلا أن يرحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم وأن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه «إنه قريب سميع مجيب الدعاء».