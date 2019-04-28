محمد بن راشد: «الحزام والطريق » يربط العالم ويحفز الاقتصاد

المصدر: بكين - البيان

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أمس وفد دولة الإمارات في اجتماعات قمة المائدة المستديرة لقادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والتي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة الصينية بكين بمشاركة دولية واسعة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله في تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اختتمنا اليوم (أمس) مشاركتنا في منتدى الحزام والطريق الدولي الثاني بالصين... مشروع عالمي سيربط المجتمعات والاقتصادات والشعوب... وسيحفز النمو العالمي في عدة قطاعات وصناعات عبر بنية تحتية عالمية متطورة.. وطرق تجارة دولية جديدة».

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