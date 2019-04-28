نائب رئيس الدولة يبحث التعاون الثنائي مع الرئيس البيلاروسي

المصدر: بكين - البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، على هامش مشاركة سموه على رأس وفد الدولة في الدورة الثانية لمنتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولي» التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة الصينية بيكين.وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التقيت على هامش القمة رئيس بيلا روسيا، وأكدنا خلال اللقاء أهمية تطوير علاقاتنا لمستويات جديدة، وتحفيز هذه العلاقات عبر مشاريع مشتركة واتفاقيات اقتصادية جديدة».

وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين الدولتين التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، في ضوء الحرص المشترك على دفع تلك العلاقات قُدماً في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتحفيز القطاع الخاص على اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية والمسارات التي يمكن سلوكها نحو رفع العائد الإيجابي للشراكة البناءة بين الجانبين بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع الرئيس لوكاشينكو فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتغير المناخي والحفاظ البيئي والتنمية، والاستفادة من الدروس المستفادة والتجارب الناجحة لدى الطرفين في تلك المجالات، بما يعزز الروابط القائمة بين الدولتين، ويسهم في الأخذ بها إلى آفاق أرحب، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، انطلاقاً من العلاقة المتميزة التي تجمع بيلاروسيا بدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الشريك الاستراتيجي لها في المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية بيلاروسيا عن بالغ تقديره للتطور الكبير الذي تشهده في دولة الإمارات الذي جعل منها نموذجاً تنموياً رائداً، منوهاً بحرص الإمارات على الانفتاح على دول العالم وإسهاماتها كشريك مؤثر في جهود التنمية العالمية، معرباً عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من فرص التعاون على شتى الصعد، لا سيما على مستوى التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين، وتطلعات بلاده إلى الاستفادة من التجربة التنموية الإماراتية التي طالت قطاعات الدولة كافة.