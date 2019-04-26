محمد بن راشد: الشراكة مع الصين تدعم توجّهات الإمارات نحو المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص الإمارات على توثيق عرى التعاون مع الصين على مختلف الصعد.

وكان سموه بدأ أمس زيارة رسمية إلى الصين، لترؤس وفد الدولة الرفيع المستوى في منتدى الحزام والطريق.

وعقد سموه جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومع لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، والتقى على جانب المنتدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار سموه إلى أن الإمارات تنظر بتفاؤل للمرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي وتشارك الصين رؤيتها لتوسيع نطاق التعاون الدولي. وأشار سموه إلى أن مبادرة «الحزام والطريق» تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العالمي. وقال سموه إن الصين هي الشريك التجاري الأول لدولتنا، وهدفنا رفع التبادل التجاري مع الصين إلى 70 مليار دولار بحلول 2020.

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