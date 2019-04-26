محمد بن راشد يبحث والسيسي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

المصدر: دبي - البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هامش ترؤس سموه لوفد الدولة المشارك في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، المقام في العاصمة الصينية بكين، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتناول اللقاء بحث العلاقات الأخوية الإماراتية - المصرية وما تشهده حالياً من تطور لافت على كل الأصعدة، وآليات توسيع آفاق الشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وسبل النهوض بمختلف مسارات التعاون إلى مستويات أرقى واكتشاف مزيد من الفرص لزيادة تبادل الخبرات والتجارب، لا سيما في مجالات تطوير العمل الحكومي والتنمية الاقتصادية، بما يحقق مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين.

كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وأهم التطورات على الساحتين العربية والدولية، في ضوء توافق الرؤى حول مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك، وسبل التصدي لأبرز التحديات التي تواجهها المنطقة خلال المرحلة الراهنة، وما تستدعيه من تضافر الجهود في إيجاد الحلول التي تضمن للأمة العربية الأمن والاستقرار وتؤمّن لشعوبها مستقبلاً تنعم فيه بالرخاء والسلام.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء عن تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة للمواقف المصرية الثابتة تجاه مجمل القضايا المصيرية المتعلقة بالمنطقة العربية إيماناً بأهمية العمل المشترك في الوقوف بحزم في وجه التحديات الراهنة على تنوع أشكالها.

وأشاد سموه بجهود التطوير والتنمية التي تشهدها مصر في شتى المجالات بقيادة الرئيس السيسي، وفي مقدمتها توجهات التنمية الاقتصادية والعمل على رفد الاقتصاد المصري بمزيد من مقومات القوة والنمو، وكذلك الاهتمام بدور المرأة والحرص على توسيع مشاركتها في منظومة البناء والتطوير وعلى كل المستويات، بما في ذلك التمثيل البرلماني بمنح المرأة نسبة لا تقل عن 25% من عضوية مجلس النواب المصري، متمنياً سموه لمصر الشقيقة، قيادةً وشعباً، المزيد من التقدم والازدهار.

دعم

ومن جانبه، أشاد الرئيس المصري بالدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها المتواصل للقضايا الإقليمية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والسعي المستمر نحو تحقيق التقدم والتنمية للشعوب، لافتاً إلى تقديره الكبير للدور الإماراتي الداعم لكل القضايا العربية، والذي يعكس حرص الإمارات التاريخي على الوقوف بجانب أشقائها في كل الأوقات.

كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقدّم الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتميز الحكومي وعلوم المستقبل، وقال: «إن دولة الإمارات بفضل رؤيتها المستقبلية الطموحة تمكنت من التحول إلى مثال رائد في مجال التنمية ليس فقط على مستوى المنطقة، ولكن على مستوى العالم أجمع».

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، والدكتور علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.





أنور قرقاش: مصر قلبنا النابض وبعدنا الاستراتيجي

دون معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أجمل التحيات من بكين وعلى هامش مؤتمر الحزام والطريق تشرفنا بحضور لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس عبدالفتاح السيسي، حديث الإخوة الصافية والحرص المشترك على عالمنا العربي، بلا شك تبقى مصر قلبنا النابض وبعدنا الاستراتيجي المهم».

وفي تدوينة أخرى قال معاليه: «مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع الرئيس شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى تعمق المسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين، الرئيس الصيني أشاد بنتائج زيارته التاريخية إلى أبوظبي، مثمناً بكل دقة وحرص موقع الإمارات الإقليمي الاقتصادي والسياسي».

وجاء في تغريدة ثالثة لمعاليه: «لقاء إيجابي ومثمر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية تتعزز من خلال بناء شراكات رئيسية يسندها الموقع والبنية التحتية للإمارات كبوابة للمنطقة واقتصادها التنافسي الديناميكي». دبي - البيان