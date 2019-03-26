الطقس المتوقع في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا يصبح غائما تدريجيا من بعد الظهر والمساء مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على السواحل وشمال الدولة وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وسرعتها من 30 إلى 45 تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب في بحر عمان.

كما توقع أن يكون الطقس بعد غد غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة ومغبرا بوجه عام مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

أما عن يوم الخميس فيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة على المناطق الداخلية وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن يوم الجمعة فتوقع المركز أن يكون الطقس رطبا في الصباح الباكر وغائما جزئيا بوجه عام وغائما على المناطق الجنوبية وتكون شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط نهاراً وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم السبت فتوقع المركز أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق خاصة على السواحل والجزر غرباً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة وتكون الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مع السحب تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.