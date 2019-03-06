ناصر الهاملي: تقريب الامتيازات بين القطاعين

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أهمية قرار مجلس الوزراء بمنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة للقطاع الحكومي، من حيث تقريب الامتيازات بين القطاعين، وهو الأمر الذي من شأنه جذب المواطنين والمواطنات وتحفيزهم للعمل لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة لا سيما في ظل توحيد الإجازات.

وأضاف معاليه: إن هذا القرار يعزز من الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تركز على التوطين في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين واستقطاب الكفاءات منهم وإعدادهم لقيادة الاقتصاد المعرفي القائم على التنافسية.

واعتبر معاليه أن المساواة في الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص تسهم بشكل كبير في تعزيز إنتاجية سوق العمل الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لا سيما أن القرار يسهم في تعزيز الأواصر الأسرية والاجتماعية وهو ما يترك أثراً بالغاً لدى العاملين وينعكس إيجاباً على أدائهم في مهنهم التي يشغلونها.

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