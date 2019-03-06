مجلس الوزراء يساوي إجازات القطاع الخاص بالحكومي

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019-2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وبما مجموعه 14 يوم عطلة رسمية سنوية، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين وتحقيق التوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وسيساهم القرار في تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وضمان استمراريته بشكل فعال في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الخاص ودخول المواطنين فيه.

كما سيساهم القرار في التسهيل على المواطنين والمقيمين وتمكينهم من تخطيط إجازاتهم مسبقاً، وتعزيز وتقوية الأواصر الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في ظل عدم تضارب الإجازات بين القطاعين.

ونص القرار على اعتماد العطلات التالية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2019:

Ⅶ 29 رمضان - 3 شوال1440

عطلة عيد الفطر.

Ⅶ 9 ذي الحجة 1440

عطلة وقفة عرفة.

Ⅶ 10 -12 ذي الحجة 1440

عطلة بمناسبة عيد الأضحى.

Ⅶ 1 محرم 1441

عطلة رأس السنة الهجرية.

Ⅶ 1 ديسمبر 2019.

عطلة يوم الشهيد.

Ⅶ 2 -3 ديسمبر 2019.

عطلة اليوم الوطني.

كما نص القرار على اعتماد العطلات التالية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2020:

Ⅶ 1 يناير 2020.

عطلة رأس السنة الميلادية.

Ⅶ 29 رمضان - 3 شوال1441.

عطلة بمناسبة عيد الفطر.

Ⅶ 9 ذي الحجة 1441.

عطلة بمناسبة وقفة عرفة.

Ⅶ 10 -12 ذي الحجة 1441.

عطلة بمناسبة عيد الأضحى.

Ⅶ 23 أغسطس 2020.

عطلة رأس السنة الهجرية.

Ⅶ 1 ديسمبر 2020.

عطلة يوم الشهيد.

Ⅶ 2 -3 ديسمبر 2020.

عطلة اليوم الوطني.

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